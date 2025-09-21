Kdyby tisíc kolotočů
Studio Immortal Workers proměnilo armádní techniku v pouťovou atrakci
Před sedmašedesáti lety měli divadelníci Jiří Suchý a Ivan Vyskočil vizi: jaké by to bylo, kdyby se najednou všechny zbraně proměnily v hudební nástroje? Sepsali o tom hru Kdyby tisíc klarinetů, která se v roce 1964 stejnojmenným filmovým zpracováním stala celonárodním pacifistickým manifestem. A o čtyři roky později po sovětské invazi bolestným důkazem, že v kruté realitě to chodí úplně jinak než v idealistických uměleckých představách.
Absolventi UMPRUM Matěj Neubert (34) a Jakub Křelina (41) teď přicházejí s obdobnou myšlenkou. „Řekli jsme si, jaké by to asi bylo, kdyby jednou ráno vojáci přišli ke svým tankům a ze všech by byly kolotoče,“ vysvětluje Křelina, který s Neubertem tvoří duo Immortal Workers. Na válečných frontách všude po světě to zatím na takhle radikální obrat nevypadá. Ale Immortal Workers už přicházejí alespoň s jedním prototypem. Svou „mobilní interaktivní sochu“ se symbolickým názvem Game Changer představí na Designbloku v exteriéru před Křižíkovými pavilony, kde si kdokoli bude moci vyzkoušet, jaké je to se rozverně svézt na mašině sloužící původně k zabíjení.
Z lásky a ze zoufalství
Svým uměleckým aktivitám říkají Immortal Workers „edukačně-kultivační projekty“ a pojmenovávají je slovem Shift, čili změna. Poprvé se o ni pokusili ještě na škole, kde Křelina oddiplomoval se sochou Robo Angel, monumentálním objektem v podobě andělského robota složeného z vysloužilých kusů aut. Game Changer na něj navazuje. Neubert školu absolvoval se sněhovým „sjíždědlem“ vyrobeným ze starých lyží, a když se Neubertův otec obou milovníků recyklace po diplomkách před čtyřmi lety zeptal, co by chtěli dělat dál, spontánně z nich vypadlo: „Kolotoč na tanku.“
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu