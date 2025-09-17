0:00
Zahraničí17. 9. 202516 minut

Přestaňte se chovat, jako bychom žili v normální době

Pokud existuje lepší plán než zablokování vlády skrze shutdown, skvěle. Pokud však demokraté stále žádný plán nemají, pak potřebují nové lídry

Ezra Klein
The New York Times

Asi za tři týdny dojdou americké vládě finanční prostředky. Demokraté budou stát před volbou: buď se připojí k republikánům a budou financovat federální správu, kterou prezident Trump mění v nástroj autoritářského převzetí moci a msty, nebo vládě čerpat peníze neumožní.

Demokraté stáli před podobnou volbou už v březnu. Ministerstvo pro efektivitu státní správy, známé pod zkratkou DOGE, proklestilo federální vládu „řetězovou pilou“. Úředníci se museli smířit se slepě nařízenými vyhazovy. Vládní dotace a platby byly přiškrceny a proměnily v nástroje politické moci a trestu. Trump podepisoval exekutivní příkazy požadující vyšetřování – řekl bych spíše pronásledování – svých nepřátel. Oznámil uvalení šokujících cel na Mexiko a Kanadu. Byli jsme v počáteční fázi Trumpova prezidentství – a demokraté se zdáli být paralyzovaní a přemožení.

Často jsem slýchával stížnosti, že nedokážou přijít s žádným poselstvím. Ve skutečnosti jim chyběla moc. Neovládali Sněmovnu reprezentantů ani Senát, ale zůstala jim jedna malá páka: republikáni v Senátu stále potřebovali jejich hlasy, aby mohli financovat vládu. A ne jen jeden či dva hlasy; potřebovali aspoň sedm demokratů, aby dosáhli magické hranice 60 hlasů.

Demokraté ve sněmovně si chtěli vynutit „shutdown“ (stav, kdy neprojde legislativa umožňující financování federální správy a činnost federálních úřadů se omezí na nejdůležitější aktivity – pozn. překl.). Jenže Chuck Schumer, vůdce demokratické menšiny v Senátu, byl proti. Hlasoval pro návrh zákona o financování federální správy a povzbudil rozhodující počet svých kolegů, aby učinili totéž. Návrh prošel. Mnohým demokratům to připadalo šílené a někteří začali otevřeně požadovat, aby Schumer rezignoval nebo čelil konkurenci ve stranických primárkách. Byla to první skutečná příležitost demokratů postavit se Trumpovi a oni ji promarnili. K čemu pak vlastně v Kongresu byli?

