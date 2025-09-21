Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Památník národního písemnictví vystaví od 30. září do 2. října v pražském Muzeu literatury části objeveného rukopisu díla Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Společně s nimi bude vystaven výtisk prvního dílu Švejka Jaroslava Haška s dosud neznámým osobním věnováním a další související archiválie. Prezident Petr Pavel bude jednat s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Bude se zajímat, jak Babiš dostojí nárokům zákona o střetu zájmů, pokud by byl po říjnových sněmovních volbách pověřen sestavením vlády. Část právníků se shodne v tom, že legislativa vylučuje, aby Babiš, pokud se nezbaví Agrofertu, byl premiérem. Pavel jako prezident považuje za svou odpovědnost dostát co nejvíce liteře ústavy. Ústava skutečně dává v tomto smyslu mantinely, stejně jako dává další upřesněné mantinely zákon o střetu zájmů. Zatím nemám jasnou pozici, protože ani nevím, jak dopadnou volby, takže nemá smysl předjímat, ale vzhledem k tomu, že budu mít v blízké době jednání s Andrejem Babišem, tak se s ním budu i o této věci bavit, jestli v případě, že bude pověřen sestavením vlády, je také připraven dostát svým slovům, že se s tou situací vypořádá v souladu se zákonem, a ten zákon hovoří vcelku jasně, uvedl Pavel. Pardubice plánují úplně zakázat takzvanou zábavní pyrotechniku, kvůli zplodinám, které vypouští do ovzduší. Ve věku 89 let zemřel herec a režisér Robert Redford, proslavil se mimo jiné rolí Sundance Kida ve westernu Butch Cassidy a Sundance Kid a v roce 1978 založil festival nezávislých filmů Sundance, který se každoročně koná v utažském Salt Lake City. Na Náchodsku skončila rekonstrukce památkově chráněné Vily Čerych. Ústavní soud se bude prioritně zabývat stížnostmi na legitimnost nepřiznaných kandidujících koalic. Nemohu slíbit za sebe ani za celý soud, dokdy rozhodneme. Ale jsme si vědomi vážnosti toho rozhodnutí, proto jsme ostatní věci odsunuli a zabýváme se tímto případem, řekl předseda Ústavního soudu Josef Baxa. Laboratorní testy provedené ve dvou zemích ukázaly, že Alexej Navalnyj byl loni otráven, uvedla na platformě Telegram vdova po ruském opozičním předákovi Julija Navalnaja. Dlouholetý kritik ruského prezidenta Vladimira Putina zemřel loni v polovině února náhle a za nevyjasněných okolností v trestanecké kolonii na Sibiři. Jeho rodina a spolupracovníci už dříve tvrdili, že byl zavražděn. Podle ruských úřadů byla jeho smrt přirozená. V únoru 2024 se nám podařilo získat, přepravit za hranice a předat laboratoři jedné ze západních zemí Alexejovy biologické materiály. Před několika měsíci jsem se dozvěděla, že výsledky jsou k dispozici a už dvě laboratoře ze dvou zemí nezávisle na sobě došly k závěru, že Alexej byl otráven, řekla Navalnaja. Ministerstvo dopravy sdělilo, že železniční most na pražské Výtoni Správa železnic neodstraní, ale nechá ho opravit, přičemž na rekonstrukci, dostavbu dalšího mostu se třetí kolejí a zastávku na výtoňské straně řeky vypíše mezinárodní soutěž. Úroda jablek má být mírně nadprůměrná, pomohly deště v červenci. Inflace v EU v srpnu zůstala na 2,4 procenta, v Česku je osmá nejnižší. Mzdy rostou letos v ČR v průměru o 4,25 procenta.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu