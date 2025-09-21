Pět českých zpráv
Dopis TGM
Minulý pátek byla na zámku v Lánech u Prahy otevřena zapečetěná obálka s dosud neznámým poselstvím československého prezidenta T. G. Masaryka. Pětistránkový dopis Masaryk nadiktoval svému synu Janovi pravděpodobně v roce 1934, ne v roce 1937, jak se dosud předpokládalo. Dokument předal Národnímu archivu v roce 2005 tajemník Jana Masaryka Antonín Sum s pokynem uchovat ho dvě desetiletí. Otevření dopisu se zúčastnil prezident Petr Pavel, prezentovala ho historička Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.
Nejdéle vězněný Čech propuštěn
Okresní soud v Mostě vyhověl návrhu na podmíněné propuštění na svobodu doživotně odsouzeného Zdeňka Vocáska, který tak byl potrestán za dvě vraždy. Zkušební dobu soud určil na sedm let. Nejdéle vězněný Čech, který si změnil jméno na Navrátil, strávil za mřížemi 38 let a pět měsíců. Po absolvování pobytu v probačním domě se musí zdržovat po zkušební dobu v trvalém bydlišti v Česku, nařídil soud. Lze očekávat, že státní zástupkyně se proti dnešnímu rozhodnutí odvolá.
