Kultura
Seriál týdne: Jen vraždy v budově jsou jako večírek se starými známými, na které je spolehnutí
Selena Gomez, zpěvačka, podnikatelka v kosmetice, jedna z nejbohatších amerických celebrit a influencerka, míří hlavně na mladé. Před pár lety se jí ale podařil byznysový kousek, když oslovila také seniory. A to díky seriálu Jen vraždy v budově (Disney+), který na tuhle skupinu cílí žánrem komediálně mysteriózní krimi, nostalgickým tónem, útulností a obsazením dvou vynikajících komiků 70+. Venku je nyní už pátá řada
