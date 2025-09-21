0:00
Astrounat Brázda
Kultura21. 9. 20253 minuty

Výstava týdne: Malíř Jiří Marek se na svých obrazech proškrábal až ke Caravaggiovi

Jan H. Vitvar

Palimpsest se říká listům pergamenu, ze kterých někdo z úsporných důvodů seškrábal staré písmo, aby ho na stejném místě nahradil vlastním textem. Něco podobného teď dělá malíř Jiří Marek (34), jehož výstava kurátorovaná Tomášem Knoflíčkem je pod tímto pojmenováním k vidění v pražské Trafo Gallery.

