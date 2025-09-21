Kultura21. 9. 20253 minuty
Výstava týdne: Malíř Jiří Marek se na svých obrazech proškrábal až ke Caravaggiovi
Palimpsest se říká listům pergamenu, ze kterých někdo z úsporných důvodů seškrábal staré písmo, aby ho na stejném místě nahradil vlastním textem. Něco podobného teď dělá malíř Jiří Marek (34), jehož výstava kurátorovaná Tomášem Knoflíčkem je pod tímto pojmenováním k vidění v pražské Trafo Gallery.
↓ INZERCE
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
Agenda4 minuty
Pět světových zpráv
Literatura4 minuty
Za svobodou, na dřeň
Jovanka Šotolová21. 9. 2025
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Agenda3 minuty