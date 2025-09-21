Kultura21. 9. 20252 minuty
Událost týdne: Radnice v Chebu se ve sporu s ultrakonzervativci postavila za své divadlo
„Když nebudeme s dětmi mluvit o sexu, nebudou vědět, že je možné říci ne, nebudou mít ani po ruce slova, kterými by mohly vyjádřit, co se jim stalo, že se jim něco nelíbí a není jim to příjemné. Víme, že mnoho dětí zažívá násilí, ale nemluví o tom, protože nevědí jak,“ řekl před třemi lety Respektu kanadský pedagog a spisovatel Cory Silverberg, autor knížky Sex je vtipný slovo, jejíž překlad u nás tehdy vyšel. Právě tímhle dílem se letos inspirovalo Západočeské divadlo v Chebu, které podle něj vytvořilo inscenaci režisérky Dany Račkové Mami, tati, co je sex?.
