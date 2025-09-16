0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Jak chce Čína změnit svět
Česko16. 9. 202510 minut

Já to hodim SPD, manžel Babišovi. Konečná? Ta je dobrá, ale nedostane se

V Moravskoslezském kraji probíhá nejzajímavější souboj opozice o voliče. Podle čeho se rozhodují?

František Trojan

„Nenechme znovu propadnout hlasy,“ zvážní najednou po půlhodině svého proslovu k budoucím voličům v opavském Lidovém domě Jindřich Rajchl. Je začátek září, měsíc do voleb a lídr SPD v Moravskoslezském kraji vypráví přibližně třicítce zájemců, že aby hlasy nepropadly, stačí jednoduchá věc: nevolit Stačilo!.

Rajchlovi v přesvědčování pomáhají nedávné žaloby strany Volt, která dala k soudu návrh na zrušení kandidátek jeho SPD a právě Stačilo!. U druhého jmenovaného uskupení krajský soud na jihu Moravy dal Voltu za pravdu: Stačilo! je nepřiznaná koalice komunistů a několika dalších stran, které by tedy u voleb nemělo pro vstup do sněmovny stačit pět procent hlasů, ale hned 11 procent, jak praví volební zákon. Soud nicméně dodal, že jelikož jde o běžnou praxi, nechá vše běžet beze změn.

To ale teď na opavském pódiu nevadí. „Může se stát, že budou muset překročit 11 procent, a budou mít třeba 6,5 procenta hlasů, a ty by propadly. To by byla tragédie,“ říká Rajchl. A ve volebních predikcích jde dál. „Hrozí taky, že se nedostanou přes pět procent. Takže prosím pěkně, paní Konečná ať pracuje dál v europarlamentu, pan Dostál tam dělá velmi dobrou práci, já s ním bojoval proti covidové totalitě. U nás nehrozí propadnutí hlasů. Pojďme to zkusit dát na tu největší kupu. Andrej Babiš vyhraje volby. Teď se nerozhoduje o tom, jestli bude vládnout, ale s kým.“

