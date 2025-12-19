0:00
Respekt
Hurá, nejsme jako Fico, dovolili jsme jiným pomoct Ukrajině

Andrej Babiš přestal na chvíli s řečněním na Facebooku a vstoupil do té nejvážnější politiky. Je z toho nebetyčná trapnost 

Marek Švehla

„Nemáme stejnou pozici jako Slovensko a Maďarsko. Podporujeme Ukrajinu. Podpořili jsme závěry summitu. Jen s výjimkou, že nechceme ručit za úvěry. Slovensko a Maďarsko odmítly jakoukoli podporu,“ prohlásil Andrej Babiš po skončení včerejšího dramatického a mimořádně důležitého summitu EU, který se protáhl dlouho do noci.  

Čtyři roky jsme to tu neměli a jsme tam zpět. Člověk si skutečně musí pročíst dostupné články ze summitu několikrát, aby pochopil, co Babiš v koordinaci s nejvíce proruskými státy vlastně rozhodl a co z toho pro nás vyplývá. Podporujeme Ukrajinu, ta ale životně nutně potřebuje na svůj provoz peníze, a ty jí my Babišovými ústy nechceme poskytnout. Přitom nejde o to vyplatit na stůl hotové peníze, jde o společné evropské záruky za půjčku financí pro přežití Ukrajiny v ruské válce, která se k nám velmi zřetelně blíží.   

Babišův návrat na evropskou politickou scénu tímhle odmítnutím těžko mohl být ostřejší. Je přechodem z prostředí jeho facebookových videí plných bezbřehého nezodpovědného tlachání na pódium skutečně velké politiky, kde se rozhodují ty nejvážnější věci. A pokud by záleželo jen na Babišovi, Česko by nyní zvedlo ruce a vydalo by se Putinovi napospas.  

