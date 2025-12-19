0:00
Kultura19. 12. 202511 minut

Bilance roku 2025: Jaké fenomény letos nejvíc zaujaly kulturní redakci?

A na co se můžeme těšit v příštím roce?

Jindřiška Bláhová
,
Pavel Turek
,
Jan H. Vitvar

 

Z rappera ministrem

Ještě v srpnu to s Otou Klempířem nevypadalo vůbec dobře. Do té doby neodmyslitelná tvář kapely J.A.R. dostala od kolegů na hodinu vyhazov poté, co se ukázalo, že v parlamentních volbách kandiduje za Motoristy sobě jako lídr v Plzeňském kraji. Nehledě na přiznanou spolupráci s komunistickou StB byl Klempíř následně zvolen a jeho strana ho vzápětí označila jako kandidáta na ministra kultury. Proti jeho výběru se sice v otevřeném dopise vymezilo na tisíc lidí z umělecké scény, skandály dalšího motoristy Filipa Turka nicméně Klempířovy kontroverze odsunuly do pozadí a v prosinci se stal 19. ministrem kultury v historii samostatného Česka.

Klempířovým náměstkem by měl být rovněž motorista Adam Kocián, jako o druhé pravé ruce ministra se mluví o Josefu Nerušilovi z SPD. Za své hlavní téma v úřadě Oto Klempíř označil vytvoření stabilního prostředí pro kulturní organizace, zlepšení platových podmínek v kultuře a její dostupnost napříč regiony. Ministr v nové vládě nezastává její negativní postoj k veřejnoprávním médiím, je proti jejich slučování a nelíbí se mu ani plánované zrušení koncesionářských poplatků. Záleží však, jak dlouho bude odolávat tlaku koaličních partnerů na radikální změny. 

