Intelektuální kovboj Robert Redford pomáhal Americe pochopit samu sebe
Jeden z nejslavnějších amerických herců a patron nezávislých filmařů zemřel ve věku 89 let
„V jistém smyslu byl jako země, ve které žil. Všechno mu šlo snadno. Ale aspoň si to uvědomoval,“ zní první věta povídky, již ve slavné oscarové romanci Takoví jsme byli (1973) čte před univerzitní třídou Hubbell Gardiner, jedna z nejslavnějších postav Roberta Redforda. Věta jako by nepatřila jen filmové postavě, ale dlouhou dobu reprezentovala i samotného herce, který zemřel 16. září ve věku 89 let v americkém Utahu, kde žil uprostřed přírody od roku 1961.
Až „nehorázně“ fyzicky atraktivní Redford byl stejně jako Hubbell vnímaný jako „americký zlatý hoch“ – privilegovaný, sebevědomý, úspěšný, absolvent některé z prestižních univerzit. Ekvivalent Johna F. Kennedyho v Hollywoodu. Příznačně pro to, jak se budují hollywoodské hvězdy, nebyl ale víceméně ani jedno.
Narodil se sice blízko Hollywoodu, v kalifornské Santa Monice, ovšem v relativně chudé rodině mlékaře a účetního. Univerzitu v Coloradu, kam se dostal díky sportovnímu baseballovému stipendiu, nedokončil. Částečně i kvůli náhlé smrti matky, jež na rozdíl od opatrného otce „věřila, že může dělat cokoli“. Její skon ho zasáhl jako devatenáctiletého natolik, že hledal útěchu v alkoholu a odešel se po vyhazovu ze školy hledat ve druhé půli padesátých let do Evropy, kde z našetřených peněz studoval umění. „Žil jsem z ruky do pusy, ale to bylo v pořádku. Chtěl jsem zažít dobrodružství. Poznat jiné kultury,“ citovala ho CNN. Po návratu do USA začal studovat divadlo na Americké akademii dramatických umění v New Yorku – téměř navzdory uzavřené a stydlivé povaze.
V roce 1959 dostal první roli v detektivním seriálu Perry Mason, už o pár let později zásadní part na Broadwayi v divadelní hře Bosé nohy v parku, romantické komedii o trablech novomanželského páru. Roli spořádaného manžela výstřednější partnerky si zopakoval v roce 1967 i ve filmové adaptaci vedle Jane Fonda. Napříč šedesátými lety pomalu postupoval po jedné roli za druhou k filmu, který z něj v roce 1969 udělal hvězdu – westernu Butch Cassidy a Sundance Kid. Získaný hvězdný kapitál pak využil k tomu, že volil dobře napsané party ve filmech, jež se často dotýkaly americké politiky, historie nebo identity.
