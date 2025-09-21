Za svobodou, na dřeň
Pochází z rodiny celebrit a politiků, její otec byl známý novinář, matka manekýna. Dětství a dospívání nicméně poznamenala drogová závislost obou rodičů a matčina předčasná smrt. V rodinné tradici pak vystudovala práva a stala se z ní úspěšná advokátka, ale před deseti lety přišlo radikální rozhodnutí. Constance Debré opustila zabezpečenou existenci, kariéru s perspektivou růstu, manžela a společný domov. Přiznala si, že ji zajímají holky, a ví, že chce všechen čas věnovat psaní: nic jiného ji neláká a chce si za tím jít i za cenu nepohodlí. Netušila však, že může ztratit syna.
Nekompromisní přístup k životu se promítá i do jeho literárního zpracování v autobiografickém románu Love Me Tender, který nedávno vyšel česky (originál je z roku 2020 a spolu s Play Boy a Nom tvoří volnou trilogii). Debré má blízko k autorům jako Annie Ernaux, Didier Eribon nebo Édouard Louis: otevřeně, až nepříjemně upřímně, přitom chladně, suše a střídmě popisuje události vlastního života. Dokáže je však uchopit a předat tak, že text nečteme primárně coby osobní výpověď, nýbrž jako výrazně kritický portrét společnosti.
Výchozí situace se tu přitom oproti zmíněné trojici obrací. Namísto pracného vzestupu z chudého do intelektuálního prostředí a vyšší společenské vrstvy volí vypravěčka Love Me Tender rázný skok dolů. Schopnost minimalisticky se omezit je záviděníhodná, stejně lákavě zní její nárokování si osobního prostoru a vlastní svobody. Debré to vše promýšlí natolik upřímně a hluboce, až zní kniha jako manifest.
Nejde o potřebu zažít dobrodružství nebo poznat, jak jsou na tom ti druzí. Jde o gesto, které je z jejího pohledu sebezáchovné – ale s kritickým odstupem může také vyznívat jako čistě sobecké. Sama autorka ostatně otázku egoismu řeší od začátku do konce, ačkoli tohle slovo zde přímo nepadne. Přiznává, že toto rozhodnutí asi nemůže udělat každý, váží pro a proti, čelí i nečekaným dopadům zásadního kroku. Manželovu reakci nepředvídala, jeho tažení směřující ke zpřetrhání vazeb s osmiletým synem ji bolí a drtí. Ač původně advokátka, bezbranně stojí proti sociálce i justici. Soudy věří spořádanému muži, nikoli chaotické lesbě bez stálého příjmu a řádného bydliště.
