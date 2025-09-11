Jovanka Šotolová
13napsaných článků
13napsaných článků
Kámel Daúd
Pierre Lemaitre
Stejně jako několika českým generacím studentů při slově matematika naskočí „Běloun“, tak každý Francouz, který prošel střední školou, ví, co je „Lagarde-Michard“. Výuka literatury ve Francii se dlouho bez těchto šestisvazkových dějin zahrnujících období od středověku až po 20. století neobešla.
V nezměrné nabídce současné francouzské literatury se Patrick Modiano (1945) řadí k tomu vůbec nejlepšímu. Navzdory tomu (nebo právě proto), že se skoro s posedlostí vrací ke stejnému námětu. Je jím marné stopování identity, nemožnost dohledání detailů konkrétního osudu.
„Bylo to hrozné. Bylo to hrozné. Bylo to tak hrozné, že si to nikdo nedokáže představit.“ Tak začíná první povídka z knihy Take five relativně ještě mladého, ale již proslaveného (dokonce i v Česku) belgického spisovatele Thomase Gunziga (1970).