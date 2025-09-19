Svoboda slova je ve Spojených státech vážně ohrožena
Rušení televizních pořadů ze strachu z Donalda Trumpa je varováním i pro Česko
Když před lety vstoupil do politiky Donald Trump, nabídl veřejnosti zdánlivý opak tehdy sílící tzv. cancel culture. Zejména z levé části spektra sílilo volání po tom, aby byli propouštěni ze zaměstnání či jinak společensky „izolováni“ lidé, kteří veřejně pronášeli nevhodné výroky o menšinách či ženách. Trump nastolil přesný opak. Svoboda je urážet, lhát, vyzývat k násilí i nenávisti. Ve zkratce řečeno jeden proud vyzýval až k nereálné citlivosti a druhý k bezbřehé útočnosti. Nyní se děje to, co se dalo čekat a před čím varoval i náš časopis: Donald Trump adoptoval a modifikoval oba proudy do jednoho a Spojené státy se ocitly v bezprecedentní situaci, kdy je ohrožena svoboda slova.
Půjdeme po vás
Jimmy Kimmel ve své talk show mluvil o tom, že Donald Trump a jeho stoupenci se pokoušejí z vraždy Charlieho Kirka sbírat politické body a že se „zoufale snaží charakterizovat tohoto mladíka, který zavraždil Charlieho Kirka, jako někoho jiného než jednoho z nich“. Když předseda regulačního úřadu pro vysílání a Trumpův muž Brendan Carr pohrozil, že proti stanici ABC podnikne kroky, televize Kimmelův pořad okamžitě ukončila. Nedlouho předtím zrušila stanice CBS pořad Stephena Colberta, jednoho z předních Trumpových kritiků. CBS potřebovala státní úřad, aby schválil fúzi stanic.
Když se stal podruhé prezidentem, slíbil Trump, že „okamžitě zastaví veškerou vládní cenzuru a vrátí Americe svobodu slova“. Prohlásil také, že je nepřijatelný i boj proti dezinformacím. „Nikdy více nebude obrovská moc státu zneužívána k pronásledování politických oponentů.“
