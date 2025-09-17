Naděje pro diabetiky: Už žádné injekce ani léky na potlačení imunity
Vědcům se poprvé podařilo transplantovat buňky slinivky produkující inzulin, aniž na ně zaútočil imunitní systém
Lékaři a vědci zkoumající léčbu cukrovky dosáhli mimořádného prvenství. Pacientovi s cukrovkou transplantovali geneticky upravené buňky, které nejenže vyráběly inzulin, ale především si jich „nevšiml“ jeho imunitní systém, takže nepotřeboval léky na potlačení obranyschopnosti. Právě tím je experiment, za nímž stojí americká firma Sana Biotechnology, překvapivý. Potenciál této metody zároveň sahá daleko za horizont diabetu.
Zákrok byl proveden ve Švédsku a zatím pouze u jediného diabetika s cukrovkou prvního typu. O tom, zda metoda skutečně funguje, panují stále pochybnosti, přesto v ní řada vědců vidí slibný posun: například podle Kevana Herolda, imunologa lékařské fakulty Yaleovy univerzity v New Havenu ve státě Connecticut, citovaného časopisem Nature, jde o důležitý krok na cestě k léčbě, po níž diabetici vždy toužili. Spočívala by v jednorázovém a široce dostupném lékařském zákroku, který by obnovil produkci inzulinu v těle. „Už žádné jehly, žádné inzulinové pumpy, žádná imunosupresiva,“ představuje si Herold.
„Předběžná data naši komunitu určitě povzbudila – a je to skutečně elegantní přístup,“ doplnil pro týž časopis Aaron Kowalski, ředitel neziskové organizace Breakthrough T1D, která podporuje výzkum a pomáhá pacientům s cukrovkou prvního typu. Nejde ale jen o léčbu této nemoci. Kdyby se podařilo najít způsob, jak zajistit, aby se lidský organismus nebránil cizím buňkám, byl by to obrovský pokrok v transplantační medicíně.
Když tělo likviduje vlastní tkáň
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu