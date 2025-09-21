Když si Česko zvolí Ficovu cestu
Jak by to u nás vypadalo, kdybychom následovali slovenský scénář
Podezřelí korupčníci, kteří jsou odposloucháváni, dostávají od agentů BIS varovné echo, jak reagovat, aby se kryli. Ruští a čínští špioni pronikají do zdejších institucí, odkud kradou citlivá data pro Kreml a Peking. BIS skandalizuje opozici a kritiky vlády. Tajná služba pracuje na upevnění mocenských pozic kabinetu. Premiér si podmaňuje antimonopolní úřad a dohled nad pravidly v energetice a zemědělství. V českém kontextu zní tenhle popis jako značně přehnaná sci-fi, ale právě to se stalo před dvěma lety na Slovensku.
Tamní tajné služby se tehdy zmocnili lidé Roberta Fica a důsledky sledujeme v přímém přenosu. Agenti sledují europoslance, kteří v Bratislavě pátrají po rozkrádání evropských peněz, a lídři opozice i kritická veřejnost čelí skandalizaci. Podobné zkoušce může být po říjnových volbách vcelku rychle vystaveno i Česko – minimálně v případě, pokud lídr ANO Andrej Babiš pozve extremisty ze Stačilo! a SPD do vlády nebo ji o ně opře.
Faktem je, že politici z této části spektra požadují rychlé změny v BIS a policii. Spekuluje se o jejich možném financování z Ruska a nebezpečných vazbách na tamní tajné služby a bylo by logické, kdyby chtěli jejich rozkrývání zatrhnout. V únoru 2027 skončí druhý pětiletý mandát ředitele BIS Michala Koudelky – a nový český premiér bude určovat jeho nástupce. Šéf kontrarozvědky je jedním z nejmocnějších mužů v Česku, jdou přes něj žádosti služby soudu o odposlechy a ví, na koho se špioni zaměřují. Má detailní přehled o členech ruské a čínské agenturní sítě, o jejich kontaktech a cílech a také o tom, kdo se třeba nechává uplácet na ministerstvech.
Jak snadno se služba, která má z definice posilovat bezpečnost občanů tohoto státu, může obrátit proti nim? Nebo obecněji: jak může vlastně vypadat v praxi útok na český právní stát? Hrozí zde slovenský scénář? A pokud ano, jak se mu dá zabránit?
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu