0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Když si Česko zvolí Ficovu cestu
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Téma21. 9. 202513 minut

Když si Česko zvolí Ficovu cestu

Jak by to u nás vypadalo, kdybychom následovali slovenský scénář

Ondřej Kundra

Podezřelí korupčníci, kteří jsou odposloucháváni, dostávají od agentů BIS varovné echo, jak reagovat, aby se kryli. Ruští a čínští špioni pronikají do zdejších institucí, odkud kradou citlivá data pro Kreml a Peking. BIS skandalizuje opozici a kritiky vlády. Tajná služba pracuje na upevnění mocenských pozic kabinetu. Premiér si podmaňuje antimonopolní úřad a dohled nad pravidly v energetice a zemědělství. V českém kontextu zní tenhle popis jako značně přehnaná sci-fi, ale právě to se stalo před dvěma lety na Slovensku. 

Tamní tajné služby se tehdy zmocnili lidé Roberta Fica a důsledky sledujeme v přímém přenosu. Agenti sledují europoslance, kteří v Bratislavě pátrají po rozkrádání evropských peněz, a lídři opozice i kritická veřejnost čelí skandalizaci. Podobné zkoušce může být po říjnových volbách vcelku rychle vystaveno i Česko – minimálně v případě, pokud lídr ANO Andrej Babiš pozve extremisty ze Stačilo! a SPD do vlády nebo ji o ně opře. 

Faktem je, že politici z této části spektra požadují rychlé změny v BIS a policii. Spekuluje se o jejich možném financování z Ruska a nebezpečných vazbách na tamní tajné služby a bylo by logické, kdyby chtěli jejich rozkrývání zatrhnout. V únoru 2027 skončí druhý pětiletý mandát ředitele BIS Michala Koudelky – a nový český premiér bude určovat jeho nástupce. Šéf kontrarozvědky je jedním z nejmocnějších mužů v Česku, jdou přes něj žádosti služby soudu o odposlechy a ví, na koho se špioni zaměřují. Má detailní přehled o členech ruské a čínské agenturní sítě, o jejich kontaktech a cílech a také o tom, kdo se třeba nechává uplácet na ministerstvech.

↓ INZERCE

Jak snadno se služba, která má z definice posilovat bezpečnost občanů tohoto státu, může obrátit proti nim? Nebo obecněji: jak může vlastně vypadat v praxi útok na český právní stát? Hrozí zde slovenský scénář? A pokud ano, jak se mu dá zabránit? 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články