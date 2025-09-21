Přílohy21. 9. 202510 minut
Mary McCartney: U každého focení musí znít dobrý hudební playlist
S portrétní fotografkou o rozestlaných postelích, slavných rodičích a portrétu královny Alžběty II.
Vaše první výstava v Praze se koná v rámci Designbloku a jmenuje se Striking by Playce. Co na ní představíte?
Jedná se především o portréty žen. Jsou tam tři snímky, které mají přímý oční kontakt a žádají si vaši pozornost, ale pak tam jsou i anonymní fotky, na nichž není vidět do tváře. Usiluji o snovou až filmovou kvalitu.
Nejdůležitější na mé práci je, jestli se mi podaří s portrétovanými nalézt spojení.
↓ INZERCE
Fotí se vám ženy snadněji?
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
Agenda4 minuty
Pět světových zpráv
Literatura4 minuty
Za svobodou, na dřeň
Jovanka Šotolová21. 9. 2025
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Agenda3 minuty