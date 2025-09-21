Mám ráda, když je oblečení fresh. Jako čerstvý rohlík k snídani
S módní návrhářkou Monikou Drápalovou o novém, realističtějším přístupu k tvorbě, vlivu sociálních sítí i „zkostnatělých“ názorech na unisexové oblečení
Návrhářka Monika Drápalová je historicky první Češkou, které se podařilo v Paříži vytvořit vlastní kolekci z kategorie tzv. vysokého krejčovství. Nedávno se po letech souběžné práce na svých vlastních kolekcích a pro velké značky vrátila čistě k autorské práci. A před Designblokem, kde má prezentovat svou novou kolekci, je v jednom kole. Na dvou krejčovských pannách ve svém letenském ateliéru MODRA má rozpracované modely inspirované historií. Na otázku, co jí ještě zbývá vybavit, se smíchem odpovídá, že úplně všechno. „V oděvních značkách jsem věděla, jaká je moje role: jsem designér, a tím pádem nemusím zařizovat další věci,“ popisuje hlavní změnu.
Stává se vám, že nemáte co na sebe?
Stává se mi to vlastně úplně stejně jako všem ostatním. Módu beru hodně profesionálně a mám od ní odstup, takže se v tomhle vůbec neliším. Jedinou výhodu mám v tom, že můžu těžit ze svých vlastních kolekcí.
Takže v momentě krajní nouze pro něco sáhnete do své kolekce?
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu