Z Donalda Trumpa má největší prospěch – Čína
Nové čínské zbraně a objetí s Putinem a Kimem jsou významné. Ale významnější je příběh, který Peking vysílá do světa
Středeční společná fotka vládců Číny, Ruska a Severní Koreje v čele houfu autoritářských státníků, kteří společně kráčí na největší vojenskou přehlídku v tamní historii, vstoupí do kolektivní paměti. Jako symbol jejich rostoucího sebevědomí a vzájemné pomoci, zatímco západní spojenectví mezi USA a Evropou naopak pod vlivem nacionalistické ideologie „Amerika především“ slábne.
Autoritáři cítí šanci, že i duch doby je na jejich straně. Připravují se na turbulentní období mezinárodní politiky, v níž – jak věří – končí několik set let trvající dominance Evropanů a Američanů. A v Číně vidí lídra, který se snaží stát rovnocenným rivalem Spojených států.
Nejdůležitější ale není to, co vyvolává nejvíc pozornosti a debat. Tedy zbraně z čínského arzenálu nově představené na vojenské přehlídce a nepochybně významná přítomnost tyrana Kim Čong-una v první řadě procesí. Poprvé v historii se vůdce Severní Koreje promenoval společně s vládci Ruska a Číny. Podstatnější je přesto příběh, který čínský vladař Si Ťin-pching po celý minulý týden slovy i obrazy vysílal do světa.
Na přehlídce a na bezpečnostním summitu v Tchien-ťinu vykreslil Čínu jako mocnost, která zásadně přispěla k porážce Japonska (a tedy fašismu) i k následné tvorbě poválečného mezinárodního řádu. Přímo nevyřčeným, ale všem srozumitelným sdělením bylo, že Spojené státy tyto principy pod vládou Donalda Trumpa definitivně opustily. A že Čína se pod Si Ťin-pchingovým vedením stává ochráncem pilířů tohoto řádu: mezinárodního práva, rovnosti mezi suverénními státy, multilaterální spolupráce a volného globálního obchodu.
