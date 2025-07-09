0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Přijde Babiš o vládu dřív, než v ní vůbec zasedne?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Respekt • Despekt7. 9. 2025

Respekt/Despekt

Respekt
Astronaut

respekt

Prezidentský pár za duševní zdraví

Začala kampaň týkající se duševního zdraví To chce odvahu. Nabízí rozcestník s krizovými kontakty i kontakty na psychoterapeutické či pobytové služby pro každý kraj. Za iniciativou stojí Nadační fond Faminia a organizace Nevypusť duši ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky.

despekt

Konec komunitního centra 

Ostravský obvod Mariánské Hory a Hulváky bez udání důvodu vypověděl nájemní smlouvu komunitnímu centru Spolku N.O.B.L v osadě Bedřiška. Spolek přitom výrazně pomohl k tomu, že se z bývalého ghetta stala fungující lokalita. Romy do Bedřišky navíc sestěhovala přímo radnice.
↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články