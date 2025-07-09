Událost týdne: Koho by strany po volbách chtěly na ministerstvu kultury
Když může být na Slovensku ministryní kultury Martina Šimkovičová, proč by to u nás nemohl dělat Oto Klempíř. Taková je zřejmě úvaha strany Motoristé sobě, která chce někdejší hvězdu kapely J.A.R. v případě svého volebního úspěchu a následné účasti v nové vládě vyslat právě na tuto pozici. Ukázalo se to minulý týden v Pražské křižovatce na debatě o kultuře, kterou zde spolu vedli zástupci stran snažících se v říjnových volbách dostat do sněmovny.
ODS má svého favorita jasného. Martin Baxa vede rezort čtvrtým rokem a ani jednou nečelil nějakému tlaku na rezignaci, a to dokonce ani ze strany kulturní veřejnosti. ANO by Baxu chtělo nahradit poslankyní Evropského parlamentu Jaroslavou Pokornou Jermanovou. Ta se nejvíc proslavila, když novináři ze Seznamu v roce 2018 odhalili, že coby středočeská hejtmanka přenechala služební auto k dispozici svému manželovi pro jeho soukromý byznys. Předvolební průzkumy nicméně naznačují, že pokud by už ANO mělo sestavovat vládu, ministerstvo kultury by nejspíš věnovalo nějakému koaličnímu partnerovi, a tím by klidně mohli být právě Klempířovi Motoristé.
Piráti zatím svého kandidáta nezveřejnili. Za Stačilo! na debatách o kultuře často vystupuje tiskový mluvčí komunistů Roman Roun, připomeňme ale, že volební dvojka Stačilo! v Moravskoslezském kraji a místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek už jednou ministra kultury dělal – ve druhé vládě Andreje Babiše, který si teď brousí zuby na třetí období. Hnutí SPD na úterní debatu tentokrát žádného kandidáta nevyslalo, jinak za něj v této tematice hovoří třeba Karla Maříková, poslankyně a bývalá prodavačka v klenotnictví: zřejmě právě proto ráda mluví o památkách.
Asi nejjednodušší to mají hned po ODS s kulturou Starostové. Ti by mohli do ministerského křesla poslat svého experta Jana Lacinu, současného radního pro kulturu na Praze 6 a někdejšího producenta řady kulturních akcí. Ať už se ale do vlády dostane kdokoli, bude hned stát před první velkou výzvou: obhájit před veřejností, že v aktuálním návrhu státního rozpočtu pro příští rok kultuře klesla přidělená suma o 3,4 miliardy korun.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Vtahující mizérie
Kde se rodí naše osobnosti
Dovolená na kolečkách
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Prozkoumat opak
Prázdnota nemusí být jen špatná