Z toho, co se najednou zalesklo v záři baterky, se mi rozbušilo srdce
S Janou Zapletalovou o nejmocnějším muži Moravy, objevu skrytém 330 let pod nánosy prachu a o tom, jaké to je, když se práce historičky umění změní v detektivní pátrání
Býval to nejmocnější muž na Moravě. Pak olomoucký biskup a kníže Karel z Lichtensteinu-Castelcorna, který v 17. století přinesl do svého regionu mimořádný hospodářský a duchovní růst a vzdělanost, zmizel na dlouhá léta v běhu dějin. A v posledních měsících se z nich opět vynořil: v Kroměříži, kde zanechal asi nejvýraznější stopu, se rozhodli na jeho poctu postavit pomník. Nápad má ale řadu odpůrců, jimž vadí temnější stránka Karlovy postavy: kromě společenského přínosu byl biskup totiž spojen s čarodějnickými procesy, které na Moravě vrcholily právě v 17. století.
V polovině letošního srpna začalo být jeho jméno znovu skloňováno, a to v souvislosti s unikátním nálezem barokní ametystové výzdoby v prostorách kroměřížského zámku, který nechal coby biskup, milovník umění a mecenáš postavit. „O stovkách ametystů obklopujících sochu Apollona v takzvané grottě, umělé jeskyni, jsme neměli tušení. V historických záznamech o nich nebyla zmínka, v minulosti byly překryty barvou a své vykonal i čas a zchátralost těchto prostor. Amestysty zůstaly skryty,“ říká historička umění z Univerzity Palackého v Olomouci Jana Zapletalová, která se o nález světového významu zasloužila. Hlavní roli v tom sehrála náhoda – a také obyčejná baterka.
O stavbě pomníku biskupovi Karlu z Lichtensteinu-Castelcorna v Kroměříži je i přes odpor části odborníků a veřejnosti rozhodnuto. Váš osobní názor: má, nebo nemá stát?
Nejsem zrovna příznivkyně stavění pomníků, ale biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna si v Kroměříži pomník určitě zaslouží. Nevystupovala jsem proti jeho stavbě kvůli biskupově minulosti spojené s čarodějnickými procesy, ale kvůli sporné umělecké kvalitě pomníku. Minulost bychom neměli nahlížet jen optikou 21. století a černobíle biskupa odsuzovat či oslavovat. Daleko důležitější je usilovat o porozumění kontextu a hledání souvislostí, abychom pochopili určitá rozhodnutí, která dnes můžeme vnímat jako polemická.
Tím se samozřejmě ze zmíněných rozhodnutí biskup Karel nevymaňuje. Šlo však o středoevropsky významného církevního aristokrata, který na Moravě sehrál klíčovou roli v komplikované době po třicetileté válce, a to z hlediska duchovního, hospodářského, ekonomického a kulturního. Takže když se vrátíme ke stavění pomníků, tím největším je samotný kroměřížský zámek, monument, který nechal postavit a jenž zanechal po sobě dalším pokolením.
