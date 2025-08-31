ODS nás někdy převálcovala a Piráti nejsou konstruktivní
S nejmladší poslankyní Starostů Barborou Urbanovou o vztahu mezi vládními stranami, závěrečné fázi kampaně a nekonstruktivních Pirátech
Vít Rakušan teď při ostrém startu kampaně vytyčil ambici být premiérem a získat patnáct procent. Před létem jste zvolili „dobrou“ kampaň, stáli jste stranou toho hlavního souboje, v němž se proti sobě všichni navzájem vymezovali, ale vaše voličská podpora za ty tři měsíce spíše stagnovala. Nyní jste tedy odstartovali kampaň se sloganem Starostové do čela. Co to znamená? Že budete více asertivní, odvážní a kritičtí i k dosavadním partnerům? Nebo jak to chápat?
Slovo asertivní na mě působí, že budeme do všech šťouchat, vymezovat se vůči nim, což je trend, který zároveň funguje. Ale spíše bych řekla, že budeme odvážnější, že tady nejsou jen dvě možnosti, ale že tu je třetí cesta a že lidé, kteří věří našim programovým bodům, se na nás mohou více spolehnout, když budeme mít více mandátů.
Budete se tedy více vymezovat?
Slovo vymezovat ze mě nedostanete, ale plánujeme více zdůrazňovat, v čem jsme jiní a že jsme dostatečně odvážní si za tím stát. Zrovna mně se podařilo prosadit spoustu věcí proti poměrně velkému odporu i ze strany vládních partnerů. Typickým příkladem je případ dětského certifikátu, kdy jsme sice měli dohodu s poměrně vstřícným ministrem Blažkem, ale jeho spolustraníci se pak, včetně Evy Decroix, rozhodli, že je pro ně dohodnutá verze dětského certifikátu nepřijatelná. Každý může mít názor, jaký chce, problém byl v tom, že o tom se mnou nikdo nejednal. Dostala jsem se do situace, kdy jsem se od své koaliční strany dozvídala doslova z médií, co jim vadí na našem návrhu, který původně podporovali. My ale teď budeme také hodně zdůrazňovat, že navzdory chybám a zklamání se spousta dobrých věcí udělala. Všeobecná negativní nálada mi nedělá dobře, tedy názory, že naše vláda byla jen a pouze špatná. Pojďme si přiznat, že hodně lidí mohla zklamat, ale udělalo se mnoho systémových kroků dopředu v oblastech, na které se nesáhlo posledních deset, patnáct nebo i třicet let.
