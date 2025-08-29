Ranní postřeh Jiřího Pehe: České politické autoritářství a Rusko jsou spojené nádoby
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Už nějakou dobu jsme svědky posilování stran, které se tak či onak hlásí k fašistickému Rusku. Některé tak činí nepřímo zpochybňováním podpory pro Ukrajinu napadenou Ruskem, jiné obhajují Putinův režim.
Není náhoda, že Rusko má nejsilnější zastánce v těch českých politických stranách, které jsou spojeny s autoritářstvím – v jeho různých podobách.
Některé, jako například komunisté, mají autoritářství takříkajíc v genech. Kdysi se prezentovali jako levicová strana, dnes je jejich tmelem už jen obdiv k vládě silné ruky. I proto se klidně stali součástí koalice Stačilo!, kterou definují nikoli levicové postoje, ale především nacionalismus a autoritářství.
Obecně k Rusku vzhlížejí především vůdcovské strany, které jsou samy vnitřně nedemokratické. Některé, jako je hnutí Svoboda a přímá demokracie, se přímo inspirují různými aspekty ruské politiky, jako je xenofobie, útoky na menšiny, opovrhování „změkčilým“ Západem.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu