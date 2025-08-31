Když politici zapomenou na mladé
Agitace STAN a Spolu působí staře i na padesátníka, což je co říct
Mladí lidé už se Babiše tolik nebojí. Volební analytik Michal Sirový ve svých politických predikcích nedávno z dat vyčetl, že hnutí ANO oproti minulým volbám zdvojnásobilo svou oblibu ve věkových skupinách 18 až 44 let. Právě u těchto lidí narostla jeho podpora vůbec nejvíc. V celkovém součtu mladí lidé stále více volí strany bývalé pětikoalice (Spolu, STAN a Piráty), ale Andrej Babiš dokázal povyrůst, což může být rozhodující pro jeho případné vítězství.
Když se Sirového data objevila v médiích, padalo na sociálních sítích často: Jak mohou mladí volit někoho takového? Vždyť Babiš všechno dělá hlavně pro seniory… Tohle si ale může myslet jen ten, kdo nesleduje důkladněji předvolební kampaň. Hnutí ANO evidentně dobře vycítilo, kde má potenciál k růstu (mezi seniory zřejmě narazilo na strop) a už měsíce a měsíce vede na sociálních sítích kampaň zacílenou na mladé lidi.
Pokud dáme stranou pravdivé, ale už otřepané (mohu si takovou charakteristiku dovolit, protože sám tenhle argument často používám) varování, že ve volbách jde o naše postavení ve světě, otevřenou společnost, západní směřování, odolávání Rusku atd., zůstane ve vzduchu tak trochu prázdno. Co dalšího tedy demokratické strany ve volbách nabízejí? Co je jejich hlavním poselstvím? Jak se chystají zlepšit život občanů republiky?
Je to svého druhu pozoruhodná proměna, protože dnes se strany Spolu a STAN stylem komunikace zaměřují na seniory mnohem více než ANO. Mluvíme výhradně o kampani, protože tyhle volby nejsou bohužel o programech, ANO ho dokonce ani nesepsalo, protože by se ukázalo, že potřebuje bezedný měšec, aby dostálo svým slibům. Takže fakticky mladým lidem nabízí jen pocit, že jim rozumí, protože umí dělat kampaň jejich jazykem.
