Jak se nestat starým kreténem
Když se člověk jako Putin bojí zemřít, umírají po tisících jiní lidé
„Trump má 78 let, Putin 72, Netanjahu 75 a tak dále. Jsme obklopeni starci. Za normálních okolností by bylo stáří synonymem opatrnosti, moudrosti. Za normálních okolností bych byl rád, kdyby nám vládli staří muži, ale vládnou nám staří kreténi, alfasamci, u kterých je to naopak. Jsou už mimo a v tomto věku riskují osud celého světa, neboť jsou staří. Už jim je to jedno, co se se světem stane, už se jen chtějí zapsat do dějin.“
Nedá se říci, že by si Martin M. Šimečka v rozhovoru s Monikou Tódovou v Denníku N dával pozor na pusu. Ale vyplatilo se: obohatil slovenský politologický slovník o termín „starý kretén“. A přidal hned i definici tohoto nového pojmu.
Nejde o inteligenci. Například takový Putin rozhodně nemá podprůměrné IQ. Jedná se o charakter. „Starým kreténem“ je podle Šimečky politik, který „riskuje osud celého světa, neboť se chce zapsat do dějin“. Čili člověk, který hledá nesmrtelnost. A to v jakékoli možné formě. Když není k dispozici nesmrtelnost fyzického těla, postačí vryp do těla dějin.
