V Silicon Valley diskutují, jak stvořit nadčlověka. Způsob jejich přemýšlení připomíná nacistické Německo
Když umělá inteligence napodobuje a nahrazuje lidi, ohrožuje to samotnou hodnotu lidských bytostí. Nejde jen o pracovní trh. Pochybnost směřuje k přímé podstatě toho, co nás činí lidmi.
„Chtěli byste, aby lidstvo přežilo?“
Otázka zůstala viset ve vzduchu. Peter Thiel, zakladatel PayPalu, jeden z nejvlivnějších lidí v Silicon Valley a podporovatel Donalda Trumpa, nedokázal ihned přitakat. „To tedy váháte docela dlouho,“ popíchl ho David Ross, redaktor deníku The New York Times. „Tak měl by lidský druh přežít?“ „Ale ano,“ odpověděl nakonec Thiel.
Hned s dalším nádechem však začal rozvíjet myšlenku transhumanismu, překročení lidských hranic pomocí vědy a nových technologií. „Ideálem je radikální transformace, kdy se přirozené tělo změní na tělo, které bude nesmrtelné.“ Zkrátka cílem není, aby lidské pokolení přežilo. Skutečným cílem Petera Thiela je stvořit nadčlověka.
Tato surreálná – a zároveň děsivá – slova jedné z důležitých postav současných Spojených států jsou jen malým nahlédnutím do světa (některých) klíčových hráčů v byznysu digitálních technologií.
