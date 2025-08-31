Událost týdne: Slovenská národní galerie klesá níž a níž, bohužel i s českou pomocí
Ačkoli by se zdálo, že Slovenská národní galerie už nemá pod svým novým vedením dosazeným ministryní kultury Martinou Šimkovičovou kam klesnout, opět se jí to podařilo. V Bratislavě totiž nechala odstranit z expozice nepřehlédnutelné dílo jedné z nejtalentovanějších umělkyň v zemi Denisy Lehocké.
Galerie ho instalovala před necelými dvěma roky s tím, že bude k vidění nastálo jako součást galerijní architektury. Jak už na Slovensku bývá v poslední době zvykem, také aktuální mocenské zvůli asistovala policie. Když se totiž Lehocká dozvěděla, co se v galerii děje, a chtěla proti tomu protestovat, respektive to alespoň zdokumentovat, zaměstnanci ji odmítli vpustit dovnitř, a tak zavolala policejní hlídku. Díky tomu si mohla natočit, jak je v přízemí galerie demontována její čtrnáctimetrová instalace v podobě monumentální notové osnovy, na níž jsou místo not připevněné objekty ze sádry a brambor, ve kterých mohli návštěvníci a návštěvnice hledat autorčinu inspiraci v místních tradičních atributech spojených se slovenskou identitou.
Někdo v nich viděl kroje, jiný obraz vlnící se krajiny. Právě možnost podobně otevřené interpretace uměleckých děl dlouhodobě dráždí Šimkovičovou. Jak se ostatně ukázalo už v červenci, kdy galerie nechala dokonce nenávratně zničit nástěnnou práci dvojice Jiří Franta a David Böhm na zámku Zvolen s obdobnou „národní“ tematikou.
Musíme na tomto místě bohužel znovu připomenout, že současná ficovská „normalizace“ SNG se děje s velkou českou pomocí. Pravou rukou ředitele Juraje Králika je totiž umělecký šéf Martin Dostál, někdejší ředitel Východočeské galerie v Pardubicích a dříve jeden z nejvlivnějších kurátorů na naší scéně. Zatímco Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě v oficiálním prohlášení považuje aktuální dění za „barbarství, za hrubé zacházení s díly, která patří k našemu společnému kulturnímu dědictví“, Dostál se těší, až Lehocké dílo v galerii nahradí svým kurátorským projektem s výstižným názvem Bang! Bang!?, který se otevře 11. září.
