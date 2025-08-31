0:00
Kultura31. 8. 20252 minuty

Událost týdne: Slovenská národní galerie klesá níž a níž, bohužel i s českou pomocí

Jan H. Vitvar
Astronaut

Ačkoli by se zdálo, že Slovenská národní galerie už nemá pod svým novým vedením dosazeným ministryní kultury Martinou Šimkovičovou kam klesnout, opět se jí to podařilo. V Bratislavě totiž nechala odstranit z expozice nepřehlédnutelné dílo jedné z nejtalentovanějších umělkyň v zemi Denisy Lehocké. 

Galerie ho instalovala před necelými dvěma roky s tím, že bude k vidění nastálo jako součást galerijní architektury. Jak už na Slovensku bývá v poslední době zvykem, také aktuální mocenské zvůli asistovala policie. Když se totiž Lehocká dozvěděla, co se v galerii děje, a chtěla proti tomu protestovat, respektive to alespoň zdokumentovat, zaměstnanci ji odmítli vpustit dovnitř, a tak zavolala policejní hlídku. Díky tomu si mohla natočit, jak je v přízemí galerie demontována její čtrnáctimetrová instalace v podobě monumentální notové osnovy, na níž jsou místo not připevněné objekty ze sádry a brambor, ve kterých mohli návštěvníci a návštěvnice hledat autorčinu inspiraci v místních tradičních atributech spojených se slovenskou identitou.

Někdo v nich viděl kroje, jiný obraz vlnící se krajiny. Právě možnost podobně otevřené interpretace uměleckých děl dlouhodobě dráždí Šimkovičovou. Jak se ostatně ukázalo už v červenci, kdy galerie nechala dokonce nenávratně zničit nástěnnou práci dvojice Jiří Franta a David Böhm na zámku Zvolen s obdobnou „národní“ tematikou.

Musíme na tomto místě bohužel znovu připomenout, že současná ficovská „normalizace“ SNG se děje s velkou českou pomocí. Pravou rukou ředitele Juraje Králika je totiž umělecký šéf Martin Dostál, někdejší ředitel Východočeské galerie v Pardubicích a dříve jeden z nejvlivnějších kurátorů na naší scéně. Zatímco Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě v oficiálním prohlášení považuje aktuální dění za „barbarství, za hrubé zacházení s díly, která patří k našemu společnému kulturnímu dědictví“, Dostál se těší, až Lehocké dílo v galerii nahradí svým kurátorským projektem s výstižným názvem Bang! Bang!?, který se otevře 11. září.

