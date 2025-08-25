Matcha horečka dorazila do Česka, vévodí jí mladí Vietnamci a Vietnamky
Jak se zelený čaj z japonských chrámů stal hitem sociálních sítí
Letní nabídka kaváren zezelenala. I do Česka v plné síle dorazila matcha mánie, která zmítá západním světem, jihovýchodní i východní Asií, odkud sytě barevný čaj pochází. Kromě teplých a studených variant zeleného čaje matcha (v textu ponecháváme anglický přepis názvu nápoje, který se užívá častěji než česká transkripce mačča), většinou zjemněných mlékem po vzoru kávy latté, jsou výlohy plné zelených sušenek, zákusků i limonád. Kromě "speciálních podniků" - které jsou dosavadním vrcholem zelené vlny - jsou matcha nápoje k dostání i v klasických kavárnách, kavárenských řetězcích, v regálech supermarketů v podobě prášku pro domácí přípravu i jako příměs energetických nápojů.
Původně matcha sloužila mnichům, aby zůstali bdělí při meditaci, později se rozšířila mimo kláštery jako součást takzvaných čajových rituálů, které jsou společenskou událostí. Zrání ve stínu a následné mletí mladých lístků na jemný prach mezi dvěma kameny je časově náročné, pěstitelé navíc stárnou a mladí se na jejich místa příliš nehrnou. Stovky let starý způsob pěstování a zpracování lístků čaje tenča není určen pro masovou výrobu, přesto se matcha rozšířila do světa a západní konzument si ji žádá stále více. Proč se v Česku do zeleného podnikání pustila hlavně druhá generace Vietnamců? A může matcha šílenství japonskou tradici zničit, nebo ji naopak zachránilo před zánikem?
Stejně jako každý takový trend, i barevný instagramový drink v plastovém kelímku má svou odvrácenou stránku. Data společnosti IMARC zaměřující se na průzkum trhu ukazují, že hodnota obchodu s matchou se od konce minulého desetiletí zhruba zdvojnásobila a meziroční růst se nyní odhaduje na zhruba šest až osm procent. Už teď však japonští zemědělci přestávají poptávce stačit.
Na zelené vlně
