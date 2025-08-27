O čem si umělá inteligence povídá s Petrem Fialou
Češi a Češky se učí pracovat s AI. K čemu ji využívají politici?
„Když už pro nic jiného, tak hledám druhý názor k tomu svému. Jak se k problému staví ostatní? Neměli bychom si myslet pravý opak?“ odpověděl švédský premiér Ulf Kristersson v rozhovoru pro deník Dagens industri na otázku, jak pracuje s umělou inteligencí. Řekl, že ji využívá nejen v soukromé, ale i v politické rovině, aniž by byl konkrétní, která politická rozhodnutí s ní takto řešil.
Citace jeho slov zakončila nedávný text Respektu o lidech, kteří do svých životů různým způsobem zapracovali využívání umělé inteligence. Jak jsou na tom v tomto směru čeští politici? Obecně lze říci, že jejich zkušenosti kopírují celospolečenský vývoj. Řada z nich si AI vyzkoušela, ale nevyužívá ji pravidelně - to platí pro třetinu celkové populace, jak změřila agentura STEM; naopak těch, kteří podle průzkumu pracují s umělou inteligencí systematicky, je 12 procent. Konkrétní čísla ani znalost způsobů práce přímo pro politiku nicméně neexistují.
Ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl v této souvislosti říká, že právě švédský příklad má logiku. „Politici se často pohybují v bublině vlastních poradců a příznivců. Umělá inteligence jim může tuhle bublinu aspoň částečně propíchnout. Předloží protiargumenty, které by jejich tým třeba vůbec nezmínil,“ říká Benzl. Hlavní riziko takové praxe podle něj je, že AI nemá svědomí ani hodnotový rámec. „Bere to jako rétorické cvičení, nikoli jako skutečnou odpovědnost,“ dodává.
Nemá svědomí
