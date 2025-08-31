Pět světových zpráv
Útok na Kyjev
Rusko v noci na čtvrtek podniklo ničivý vzdušný útok na Kyjev, který si vyžádal přes dvacet obětí, včetně několika dětí, a další desítky lidí zranil. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jsou nejnovější útoky jasnou ruskou odpovědí všem, kdo měsíce vyzývali k příměří. Ostře jej odsoudily západní státy jako ruskou brutalitu a několik států si předvolalo ruské velvyslance. „Tyto útoky ukazují, že Putin se jen vysmívá jakémukoli mírovému úsilí,“ řekla šéfka evropské diplomacie Kaja Kallas. To vše v době, kdy se americký prezident Donald Trump snaží ukončit již čtvrtým rokem pokračující válku Ruska proti Ukrajině.
Trumpova ekonomika
Trump oznámil, že vyhazuje členku Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Lisu Cook kvůli údajným podvodům při její žádosti o hypotéku. Cook to odmítá s tím, že prezident nemá právo do nezávislé instituce zasahovat, a administrativu zažalovala. Žádný americký prezident se ve 112leté historii americké centrální banky nepokusil odvolat člena její bankovní rady. Americký Nejvyšší soud již dříve naznačil, že prezident nemůže odvolávat představitele centrální banky kvůli sporům ohledně měnové politiky, ačkoli tak může učinit z určitého „důvodu“. To obvykle znamená vážné pochybení nebo zanedbání pracovních povinností. Cook není jediná, na koho Trump v Radě guvernérů tlačí. Opakovaně napadá zejména šéfa banky Jeroma Powella za to, že podle něj dostatečně rychle nesnižuje úrokové sazby.
