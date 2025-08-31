0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Samy, nebo za ručIčku?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Agenda31. 8. 20253 minuty

Pět českých zpráv

Respekt

Objev rukopisů Švejka

V archivu Památníku národního písemnictví byla po 90 letech objevena část dosud neobjevených rukopisů Dobrého vojáka Švejka za světové války. Jaroslav Hašek osudy svého románového hrdiny Josefa Švejka psal sám – nebo diktoval – až do své smrti v roce 1923. Objev byl učiněn při zpracovávání pozůstalosti Haškova nakladatele Karla Synka. Po zrestaurování a digitalizaci budou rukopisy přístupné badatelům.

Ostré starty kampaní

↓ INZERCE

Volby se blíží a STAN v minulém týdnu odstartoval ostrou fázi kampaně. Předseda Vít Rakušan vyjádřil ambici stát se premiérem a pasoval sebe i zbytek Starostů do pozice „mostu“ mezi Piráty a ODS. Kampaň tak nabírá na intenzitě. V tomto týdnu mají své starty hnutí ANO a také Piráti. ANO současně plánuje představit svůj program. Podle předvolebních průzkumů nadále vede hnutí ANO. S odstupem je pak na přibližných 20 procentech koalice Spolu, následují SPD a STAN s něco přes 10 procenty podpory, pak Piráti a Stačilo!, kteří mají lehce pod 10 procent podpory. Kolem hranice 5 procent se pohybují Motoristé sobě.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články