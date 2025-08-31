Pět českých zpráv
Objev rukopisů Švejka
V archivu Památníku národního písemnictví byla po 90 letech objevena část dosud neobjevených rukopisů Dobrého vojáka Švejka za světové války. Jaroslav Hašek osudy svého románového hrdiny Josefa Švejka psal sám – nebo diktoval – až do své smrti v roce 1923. Objev byl učiněn při zpracovávání pozůstalosti Haškova nakladatele Karla Synka. Po zrestaurování a digitalizaci budou rukopisy přístupné badatelům.
Ostré starty kampaní
Volby se blíží a STAN v minulém týdnu odstartoval ostrou fázi kampaně. Předseda Vít Rakušan vyjádřil ambici stát se premiérem a pasoval sebe i zbytek Starostů do pozice „mostu“ mezi Piráty a ODS. Kampaň tak nabírá na intenzitě. V tomto týdnu mají své starty hnutí ANO a také Piráti. ANO současně plánuje představit svůj program. Podle předvolebních průzkumů nadále vede hnutí ANO. S odstupem je pak na přibližných 20 procentech koalice Spolu, následují SPD a STAN s něco přes 10 procenty podpory, pak Piráti a Stačilo!, kteří mají lehce pod 10 procent podpory. Kolem hranice 5 procent se pohybují Motoristé sobě.
