Samice a mládě, nebo žena a dítě? Dvě slavné fosilie dorazily do Česka
Australopitékům tváří v tvář: Dospělá Lucy a ani ne tříletá Selam patří k nejvýznamnějším nálezům předků člověka a až na jedinou výjimku dosud neopustily Etiopii. Po dvou letech příprav je teď bude možné spatřit v Národním muzeu v Praze.
„Cítím, že dnes budu mít štěstí a učiníme velký objev,“ zapsal si 24. listopadu 1974 do polního deníku tehdy jednatřicetiletý britský paleoantropolog Donald Johanson. Tušení ho nezklamalo. Když se uprostřed pusté, vyprahlé afarské oblasti v severovýchodní Etiopii s kolegou Tomem Grayem vracel z terénního výzkumu do tábořiště na řece Awaš, náhodou se ohlédl a spatřil, jak ze země vyčnívá drobný úlomek loketní kosti. „Nevypadal jako pozůstatek opice ani malé antilopy. Když jsem ho prozkoumal pozorněji, pochopil jsem, že je to fosilie předchůdce člověka,“ vzpomínal později pro časopis Nature.
Ze svahu trčely i další kusy kostí. Následovala obrovská radost (oba vědci tančili a objímali se „šílení jako kterýkoli Angličan vystavený polednímu slunci“), poté dva týdny opatrných vykopávek, během nichž se podařilo odkrýt značnou část kostry samice australopitéka. I dnes by to byl mimořádný nález, tenkrát šlo ale o naprostou senzaci. Fosilií předchůdců člověka starších než tři miliony let měla tehdy věda jen pár: tu a tam zub, úlomek kosti, kusy čelistí a lebek. Dost málo na to, aby se dalo s jistotou říci, jak tito tvorové žili a jak se pohybovali.
Samice, jež zemřela přibližně před 3,2 milionu let, které objevitelé podle známého hitu The Beatles dali jméno Lucy, to pomohla změnit. Spolu s tělesnými pozůstatky ani ne tříletého mláděte australopitéka pojmenovaného Selam, nalezeného na nedaleké lokalitě v roce 2000, je díky dohodě Česka a Etiopie (zapůjčení se podařilo domluvit před dvěma lety během návštěvy premiéra Fialy v Etiopii) od 15. srpna v Praze. V následujících dvou měsících budou obě fosilie, patřící k nejcennějšímu kulturnímu dědictví Etiopie, vystaveny v Národním muzeu.
Je to výjimečná událost. Pozůstatky Lucy mohli lidé za hranicemi Etiopie spatřit pouze v USA, zatímco Selam (rovněž ženského pohlaví) neopustila zemi ještě nikdy. Prahu navíc mají navštívit i oba objevitelé – Donald Johanson, dnes působící na Arizonské státní univerzitě, a etiopský paleoantropolog Zeresenay Alemseged, který nalezl Selam.
