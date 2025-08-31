0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Samy, nebo za ručIčku?
31. 8. 2025

Respekt/despekt

Respekt
Astronaut

respekt

Houby jako nový zdroj léčiv? 

Vědci z Mikrobiologického ústavu AV ČR objevili v druhu mikroskopické houby rodu plíška, jež běžně žije na rostlinách po celém světě, zcela nové sloučeniny s mimořádným potenciálem. Takzvané gunaciny jsou chemicky podobné léčivým látkám z „čaje Inků“ ze stromu lapacho a v laboratorních testech prokazují silné účinky proti parazitům, kteří způsobují nebezpečné tropické nemoci.

despekt

Opice v muzeu

„Opice na Národním muzeu znamená, že Evropa nás považuje za poslušné opice, které na příkaz EU na všechno přikývnou. Je to ztráta důstojnosti našich občanů. A Fiala s tím souhlasí a tleská.“ Tak komentoval na svém účtu volič SPD Zdeněk Lux banner k senzaci letošního roku v Národním muzeu, vystavení fosilií dvou nejslavnějších australopitéků – Lucy a Selam.
