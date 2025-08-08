0:00
8. 8. 20257 minut

Ranní postřeh Ivana Gabala: Na co připravit dnešní školáky?

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Ivan Gabal

Zaskočil mě letitý známý žádostí, abych se zamyslel, kam by měl Junák směřovat přípravu svých členů na příštích pět či deset let. A nebylo to jen o diskusi, ale šlo o to nahrát pár minut. Diskutovat o takovém tématu je v pohodě, ale dát odpověď na záznam, to je už jiné kafe.

Rád bych vás ale povzbudil k vlastnímu pokusu. Jsme přetížení dneškem, volbami, maléry politiky i státu. Neuškodí zkusit si představit, co bude za deset let. Z hlediska těch, kteří jsou dnes ve školních škamnech. Do jakého světa míří? S čím se budou potýkat?

Všichni máme v této věci nějakou odpovědnost a vliv. Jen zpravidla nemáme čas nutit se formulovat svůj názor a představu. Zkusíte to? Je něco důležitějšího? Mimochodem i proto to ve školách vesměs vypadá podle toho, že na debatu v této věci není čas.

Zvolil jsem spíše pohodlnější strategii opřenou o silné, dnes již čitelné vývojové trajektorie, které budou svět dnešních školáků profilovat: 

