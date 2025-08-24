0:00
0:00
Astrounat Brázda
Zaručíme Ukrajině bezpečnost?
24. 8. 20254 minuty

Byla by Babišova menšinová vláda lepší než koalice s SPD?

Jestli si opravdu někdo myslí, že v těchto volbách o nic nejde, pak se zásadně plete

Erik Tabery

Andrej Babiš by si zasloužil první místo za slalom. Je svým způsobem pozoruhodné, jak se snaží v kampani vůbec nic neříct. Z jeho slov se nedozvíte, jak by měnil Česko, jakou strategii k zahraničním otázkám by zvolil. Střílí obecné fráze a v lidech se snaží zesilovat nechuť k vládě, a naopak sebe vykreslovat jako milého pána, který rád jí, nosí jedny plavky a chodí na koncerty. Babiš také odmítá říct, s kým by sestavil koalici, stále jen opakuje, že by rád vládl sám. Což se ale nestane. Co nás tedy čeká?

Andrej Babiš má dvě možnosti: jedna je koaliční a druhá menšinová vláda. Sám nemá šanci dosáhnout na většinu ve sněmovně. Demokratické strany s ním odmítají vládnout, takže jako partneři jsou nejpravděpodobnější SPD anebo Stačilo!. Babiš se může spolehnout i na hráče v pozadí Miloše Zemana, který veřejně přiznal, že funguje jako jakýsi most mezi ANO a nesystémovými stranami. 

Koaliční vláda s těmito stranami by byla pohromou nejen pro zemi, ale i pro hnutí ANO. Dejme stranou, že lidé z SPD a Stačilo! ve vyjádřeních působí, že nejsou schopni ani řídit vlastní myšlenky, tím méně jakékoli ministerstvo. Vláda by byla vážným šrámem na pověsti před zahraničními partnery, minimálně proto, že SPD a Stačilo! chtějí vyvést Česko z Evropské unie a NATO. Lídrem kandidátky Stačilo! v Královéhradeckém kraji je Michal Klusáček, který v červnu prohlásil, že když volby nedopadnou podle jeho představ, přijde čas na odboj. Cvičí proto se souvěrci boj se zbraněmi. 

Když Babiš s Klusáčkem a jemu podobnými bude spolupracovat na vládní úrovni, získá opozice morální podporu, protože by to byl jasný odklon od masarykovské a havlovské politiky. Babiš si nepochybně pamatuje, jak je těžké vládnout s neustálými demonstracemi a kritiky za zády. 

