0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Zaručíme Ukrajině bezpečnost?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Kultura24. 8. 20257 minut

Dostupný luxus ve stylu Bibione

Postpunková trojice sází na krátké a výstižné písničky, jimiž glosuje absurdity konzumního stylu života a trhu práce

Pavel Turek

Dvě z nich na tom místě poprvé viděly moře – v předškolním věku tu byly na prázdninách s rodinou. Italské letovisko vybudované v padesátých letech pro potřeby poválečného turistického rozmachu se po roce 1990 stalo nejoblíbenějším cílem dovolenkářů z bývalého východního bloku, nejbližší zápaďáckou pláží v dojezdové vzdálenosti. S třemi tisíci stálými obyvateli, ale ubytovací kapacitou 100 tisíc lůžek představuje Bibione dodnes symbol dostupného luxusu.

A dostupný luxus je také hodnota a rozměr, v jakém o své postpunkové kapele přemýšlejí baskytaristka a zpěvačka Meg Janderová, bubenice Kristýna Majerová a kytaristka Kristýna Trochtová, která si říká Kris už jen kvůli tomu, aby se dvě jmenovkyně v kapele nepletly. Bibione založily a svůj první koncert odehrály těsně před prvními covidovými lockdowny s tím, že už nechtěly opakovat, co nefungovalo v jejich předchozích uskupeních. Současně vnímaly, že je nutné časově náročnou aktivitu, jakou kapela je, vsadit do reality dospělého života se všemi jeho přicházejícími povinnostmi.

Nejezdí na dlouhá turné, nenahrávají dlouhá alba a neskládají dlouhé písničky. Bibione je kapela naprosté efektivnosti. Síla a originalita trojice pramení z důsledného minimalismu, který prostupuje hudbou i texty. K přesnému vystižení pocitu odcizenosti v současném světě jim stačí pár trefných slov jako ve skladbě No friends just customers. Nakonec ani během rozhovorů nemají ve zvyku vést dlouhé řeči.

↓ INZERCE

Vážné věci zabalené do sarkasmu

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články