0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Zaručíme Ukrajině bezpečnost?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Kultura24. 8. 20252 minuty

Film týdne: Když vás vaše dítě může zabít. Karavan vypráví o síle i limitech mateřské lásky

Jindřiška Bláhová

Celovečerní debut talentované režisérky Zuzany Kirchnerové Karavan předcházejí nemalá očekávání. Povedlo se mu, co žádnému českému filmu za posledních třicet let: premiéra v soutěži festivalu v Cannes. Prestižní výběr do soutěže byl u filmu o cestě matky a dospívajícího syna s Downovým syndromem karavanem po Itálii nejvíce zmiňován. Úspěch je to přitom prozaičtější. Kirchnerová v Cannes už v roce 2009 vyhrála s filmem Bába studentskou sekci a její debut tak měl místo v „dospělé“ soutěži prakticky jisté. Je tedy Karavan, který od čtvrtka hrají česká kina, dobrý film? Je. A taky je to jiný film, než by se dalo čekat z letně navnazující distribuční pozvánky na poetickou road movie o svobodě.

Škrábanec na předloktí, mužská ruka kradmo na dívčím ňadru. Kirchnerová staví svůj film z náznaků, jindy nepostřehnutelných či obyčejných. Tady se za nimi skrývají nejniternější a nejbolestivější emoce, noční dramata za zavřenými dveřmi, smutek, touha, vynořující se limity bezpodmínečné mateřské lásky pětačtyřicetileté Ester, které docházejí síly. Vydání se na cestu je spíš útěk, když návštěva u šťastně vdané kamarádky se zdravými dcerami, s níž kdysi brigádničila na italské farmě, zhořkne po dalším záchvatu syna, na něhož přestává fyzicky stačit. 

Autorka vychází z vlastní zkušenosti matky dítěte s postižením intelektu a v prologu úsporně a bez afektu otevírá pohled na tísnivé smíření milující ženy, která zároveň ví, že jsou jí upřené běžné radosti se zdravým dítětem. Všechnu svoji energii napíná k udržení křehké rovnováhy, která se může kdykoli vychýlit. Nic nejde normálně, ani věci tak běžné jako večeře či výlet na pláž. Svobodomyslná dívka, která se k cestovatelům časem přidá, přinese chvilkové odlehčení, ale i nové výzvy. 

↓ INZERCE

Jemná vizuální forma tlumí sílící drama. Místy rozostřená, jakoby zasněná kamera evokuje „jinou“ perspektivu syna, k němuž svět mluví dotekově, barevně, zvukově. Kamera ladí i s probouzející se sexuální touhou ženy, jež svoji ženskost odstavila na vedlejší kolej. Kirchnerové se daří nenásilně zprostředkovat „normálnímu“ publiku jen těžko přenositelnou zkušenost. Právě v tom je její láskou prostoupený film silný. Do velké míry je to i zásluha Anny Geislerové, která tu dost možná dostala svoji životní roli.  

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články