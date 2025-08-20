0:00
Astrounat Brázda
Zahraničí20. 8. 20258 minut

Přežije můj křehký bratr další den v tunelu Hamásu?

Respekt mluvil s mužem, který strávil dvě stě dní ve vězení s Evjatarem Davidem, dnes nejznámějším rukojmím v Gaze

Ondřej Kundra

Když se před pěti měsíci Tal Šoham narychlo loučil se svým spoluzajatcem Evjatarem Davidem, měl na to dvě minuty. Vše probíhalo ve tmě, v malém podzemním tunelu kdesi hluboko pod Gazou. „Objal jsem ho, požádal, ať je silný a najde v sobě způsob, jak to přežít,“ říká Respektu Tal, kterého – stejně jako Evjatara a stovky dalších Izraelců – unesla 7. října 2023 teroristická organizace Hamás.

Tala věznitelé propustili letos v březnu po 505 dnech věznění, Evjatar takové štěstí neměl. O svém příteli neměl Šoham dlouho žádnou zprávu, dokud na konci července Hamás nezveřejnil šokující video: Evjatar se zuboženým vyzáblým tělem, ze kterého vystupují kosti, ztěžka odříkává, že nemá co jíst, a s lopatou v ruce si kope svůj hrob. „To není fikce, to je realita,“ vzkázal na záběrech, přičemž Tal Šoham jako jeden z mála lidí přesně věděl, co tahle slova znamenají.

Čtvrt litru vody na den

Až do únosu se oba muži neznali, žili v jiných částech Izraele. Čtyřicetiletého Tala odvlekli teroristé z kibucu Be'eri s manželkou a dvěma dětmi, dvaadvacetiletého Evjatara s přáteli přepadli na oblíbeném hudebním festivalu poblíž kibucu Re'im. V Gaze je posléze teroristé věznili na stejném místě. Šoham s Davidem strávil v témže tunelu více než 200 dní, tedy polovinu veškerého času v zajetí, než byl propuštěn výměnou za teroristy vězněné v Izraeli.

