0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Zaručíme Ukrajině bezpečnost?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Respekt • Despekt24. 8. 2025

Respekt/Despekt

Respekt
Astronaut

respekt

Druhá šance bez předsudků 

Rapper Lipo, občanským jménem Jonáš Červinka, podpoří děti vězněných rodičů klipem k písni Sáro, který vznikne ve Věznici Jiřice. Skladba, na které spolupracoval také Kuba Ryba z kapely Rybičky 48, je o druhé šanci lidí ve výkonu trestu, kdy jsou postiženy celé rodiny včetně dětí. Těch je v Česku podle odhadu až 40 tisíc.

despekt

Láďa s diakritikou a nožem

S největší pravděpodobností český turista jménem Láďa při své dovolené v Egyptě v zátoce Coraya vyryl za trýznivých bolestí mořské želvě do krunýře svůj podpis i s diakritikou. Tím jí víceméně podepsal ortel smrti – želvě hrozí infekce, jež ohrožuje její život. Incidentem, na který upozornila influencerka Češka v Egyptě, se již zabývá tamní policie.
↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články