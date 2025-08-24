Pět světových zpráv
Poprvé potvrzený hladomor v Gaze
Město Gaza a jeho okolí nyní trpí hladomorem. Podle expertní studie IPC (Integrovaná klasifikace fází potravinové bezpečnosti), kterou humanitární organizace a mezinárodní instituce používají k rozpoznání úrovně hladu a potřebné pomoci po celém světě, se tamní situace propadla do nejhorší a nejzávažnější možné fáze. Více než půl milionu lidí v Gaze podle IPC čelí „katastrofálním“ podmínkám charakterizovaným „hladomorem, bídou a smrtí“. Izrael uvedl, že zpráva je založena na „lžích Hamásu“, žádný respektovanější zdroj informací o hladu než studie IPC však svět nemá. Současně Izrael zahájil novou ofenzivu, která má vést k okupování města Gaza. Hamás v minulém týdnu také oznámil, že přijal dohodu o příměří, na jejímž základě propustí deset živých rukojmí a vydá těla dalších osmnácti výměnou za šedesátidenní zastavení bojů. Izraelští představitelé tvrdí, že dohodu přijmou v případě, že bude předáno všech padesát zbývajících rukojmí, z nichž asi polovina je podle odhadů naživu.
„Palestinský stát je smeten ze stolu nikoli hesly, ale činy,“
řekl izraelský ministr financí Becalel Smotrič poté, co byl schválen nový projekt židovského osídlení na okupovaném Západním břehu Jordánu, který by tento základ případného palestinského státu rozdělil na dvě části a fakticky jej odřízl od východního Jeruzaléma.
