Umí Babiš řídit stát? Nejlepší odpověď nabízí covid
Příběh šéfa, který volá brzy ráno a trvá si na svém
Během covidu jste zavřeli na dva roky školy a poškodili jste nenávratně jednu generaci,“ říká starší dáma do mikrofonu a rozhazuje vzrušeně rukama. Představuje se jako zdravotní sestra na penzi a je jednou z desítek lidí, kteří se v polovině srpna přišli v Červených Janovicích kousek od Kutné Hory podívat na bleskový mítink Andreje Babiše. Favorit voleb měl krátkou řeč o tom, jak „Ukrajince, kteří tady neplatí daně a nepracují“ pošle domů. Pak došlo na otázky z publika, focení, podpisy a po půl hodině míří politik zase dál.
Otázky a odpovědi se chvíli zasekly na covidu. „Vážená pani, Prymula to zavřel,“ odpovídá Babiš s odkazem na známého epidemiologa. „My jsme dvacet čtyři sedm bojovali a zachraňovali životy, to se dá všechno dokázat. Takže děkujeme, že jste přišla narušovat náš mítink, a mějte se fajn.“
O kus dál přihlíží výměně názorů Ilona Jahodová se svým dospělým synem Kryštofem. „Asi chudák dělal, co mohl,“ říká o Babišově managementu během covidu. A nebyla chyba, že chtěl všechno dělat sám, třeba shánět roušky? „No, když byli všichni kolem neschopní, tak to asi musel dělat on,“ krčí rameny a syn ji doplňuje: „Byla tam nepřipravenost, ale mně připadá, že všechny naše vlády jsou nepřipravené. Že náš stát hodně věcí podceňuje. A že spoléháme na to, že nám pomůže někdo jiný, třeba Evropská unie.“
Manželé Miluše a Libor Sojkovi se také na Babišovu návštěvu dívají zpovzdálí. Před čtyřmi lety volili ANO, letos si prý nedokážou vybrat, ale pro Babiše asi hlasovat nebudou. „Nemůžu snést to jeho vystupování, jak se rozohňuje a plácá nesmysly,“ říká paní Miluše a dodává, že jí nesedí ani Fiala. Na otázku, jak se předseda ANO předvedl jako krizový manažer během pandemie, chvíli váhá s odpovědí: „Já myslím, že se v tom plácal, jako by se v tom plácali jiní.“
