Covid, bílé místo v paměti

Na rentgenových snímcích plic covidových pacientů s vážným průběhem jsou rozsáhlé světlé oblasti odumřelé tkáně. A s odstupem pěti let od prvních případů nemoci – objevily se v Číně v prosinci 2019 – se zdá, jako by podobná bílá místa vytvořil virus také v naší paměti. Covidová léta v ní představují bolavou oblast, jíž se vyhýbáme. A pokud na ně vzpomeneme, převládá pocit, že protiepidemická opatření přijímaná v Česku byla většinou zbytečná, chaotická, přehnaná a že nenávratně poškodila duševní zdraví českých dětí, které nemohly chodit do škol.