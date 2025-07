Sbormistr ukazuje, jak rychle a jednoduše se dá zničit život

I když měl Sbormistr premiéru na festivalu v Karlových Varech, není to do sebe zahleděný art, ale přístupný – myšleno bez urážky – film pro mládež. Což je obrovsky těžký a za minulého režimu zdiskreditovaný žánr, který Provazník zvládl s přehledem. Byť zasazený do minulosti, je aktuální, co se týče tématu sexuálního násilí a české debaty o něm. Dalo by se diskutovat o jisté doslovnosti finále. Ale snaha emočně dovést diváka, neuvyklého v českém filmu na takovou křehkost, dílem plným náznaků do konkrétního cíle dává smysl. Do konce roku sice ještě zbývá pět měsíců a zhruba třicet premiér českých filmů. Sbormistr si nicméně dost výrazně řekl o pozici toho letos nejlepšího.