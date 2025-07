Rozhodují Motoristé o tom, kdo je žena a kdo ne?

Další část reakcí by teoreticky až tak překvapivá nebyla, protože o hnusu valícím se na veřejně viditelné ženy už se vcelku intenzivně v posledních letech debatuje. A já na něj upozorňuji tak intenzivně, až mám někdy pocit, že to přeháním a že už na to nikdo není zvědavý. Přesto je opravdu šokující hrubost a vulgarita, s jakou se Turkovi příznivci vrhli na autorku textů a šéfredaktorku Page Not Found Apolenu Rychlíkovou. Jeden příklad za všechny: automobilový závodník a podnikatel Hynek Charous například její novinářskou práci zhodnotil na sociálních sítích těmito slovy: „Co jiného zbývá ženě, která je hnusná, jak svrabem napadená pr*el špinavého bezdomovce a nikdo o ni bez posměchu pohledem nezavadí?“