Vary 7: Po rozchodu mi došlo, kolik paralel je mezi naší válkou s Ruskem a násilnickým vztahem

Pro mě to byl dům hrůzy. A to i před válkou. Dávali mi často divné otázky, ale to je jiný příběh. Během bombardování byla nálada napjatá. Snažila jsem se je přemluvit, abychom odjeli. Ale je moje naléhání jen rozčilovalo. A dům hrůzy to byl i proto, že jsme věděli, že jsou Rusové blízko a museli jsme být zticha, zatmívat okna, zůstávat doma. Jednoho dne pak úřady oznámily, že se k městu blíží jednotky Ramzana Kadyrova, které jsou „proslulé“ svojí obzvláštní krutostí. Představovala jsem si, co by se stalo, kdyby vtrhly do domu. A to můj příběh ještě není ten z nejhorších. Moji kamarádi byli v Mariupolu. Válka jako taková mě nešokovala, šokovalo mě, jak se chovali lidé.