Petr Bittner: Oběť násilí mluví moc pozdě, novinářka zase moc brzo

Jmenuje se to sekundární viktimizace: oběť i novinářka jsou trestány za to, že mluví. Mluví-li oběť po letech, „je to podezřelé“. Mluví-li novinářka před volbami, „má politickou agendu“. Načasování je jen zástupný terč – vadí samotné slovo. V ideálním světě manosféry by totiž ženy měly mlčet.