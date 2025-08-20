0:00
Astrounat Brázda
20. 8. 20253 minuty

Ranní postřeh Olgy Lomové: Co říkají čínská média o Zelenském v Bílém domě

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Olga Lomová

Ruská agrese na Ukrajině obvykle nepoutá mnoho pozornosti čínských médií, kde důsledné označování ruského vpádu za „zvláštní vojenskou operaci“ nahradil nicneříkající eufemismus „ukrajinská krize“. Setkání Trumpa se Zelenským a evropskými politiky v Bílém domě nicméně i státní agentura Sin-chua vybrala mezi nejdůležitější zahraničněpolitické události dne. V upoutávce na hlavní zprávy v sekci mezinárodní dění na svém webu ji zařadila vedle 45. summitu Jihoafrického rozvojového společenství, Třetího rusko-čínského mládežnického fóra vzájemně výhodné spolupráce, výstavby budovy Air China v Etiopii, voleb v Bolívii a vyslání čtvrté skupiny čínských lékařů na Kiribati. Je třeba uznat, že setkání v Bílém domě agentura věnovala mnohem víc prostoru než všem ostatním, popsala ho poměrně věcně a zařadila zde i zvláštní příspěvek svého reportéra ve Washingtonu. 

Na šanghajském serveru Guancha.cn autor hlavního komentáře k setkání v Bílém domě charakterizoval dění na Ukrajině jako konflikt mezi Ruskem na jedné straně a USA společně s Evropou na druhé. Podrobně zde rozebírá rozdíly v postoji USA a EU i neshody uvnitř Evropy. Ukrajina sama v jeho pohledu nehraje velkou roli, což výmluvně podtrhává způsob, jakým jmenuje prezidenta Zelenského znevažující zkratkou Siao Ce (Malý Ze). Další komentátoři, experti a veřejnost v diskusích pod články mudrují o tom, že za všechno může krvežíznivé NATO, které se tlačí na východ a Rusko se přirozeně musí bránit. Hojně je při tom citováno ze Sputniku. 

Čtenáři v bezpochyby cenzurovaných diskusích rozebírají údajnou evropskou snahu vyslat na Ukrajinu vojenské oddíly NATO. Vyslovují zde různé nápady, co by proti takové hanebnosti mělo Rusko udělat. Jeden z nejbizarnějších doporučuje Rusku šest opatření „vojenského umění ve stylu studené války“: 1. Obsadit Oděsu a připravit Ukrajinu o přístup k moři; 2. přijmout Podněstří do Ruské federace a okamžitě tam vyslat oddíly rychlého nasazení; 3. rozmístit jaderné zbraně v Kaliningradu a v Bělorusku; 4. podél polského pobřeží a v celém Baltském moři rozmístit jaderné ponorky; 5. pomoci Hútíům, aby byli uznáni jako legitimní vládcové Jemenu, uzavřít s nimi smlouvu o vojenském spojenectví a na jejich území pak rozmístit taktické jaderné zbraně; a 6. vytvořit ruskou vojenskou základnu v Íránu a umístit zde oddíly vyzbrojené taktickými jadernými zbraněmi a hypersonickými raketami. 

Olga Lomová je sinoložka.

