Ranní postřeh Olgy Lomové: Co říkají čínská média o Zelenském v Bílém domě
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Ruská agrese na Ukrajině obvykle nepoutá mnoho pozornosti čínských médií, kde důsledné označování ruského vpádu za „zvláštní vojenskou operaci“ nahradil nicneříkající eufemismus „ukrajinská krize“. Setkání Trumpa se Zelenským a evropskými politiky v Bílém domě nicméně i státní agentura Sin-chua vybrala mezi nejdůležitější zahraničněpolitické události dne. V upoutávce na hlavní zprávy v sekci mezinárodní dění na svém webu ji zařadila vedle 45. summitu Jihoafrického rozvojového společenství, Třetího rusko-čínského mládežnického fóra vzájemně výhodné spolupráce, výstavby budovy Air China v Etiopii, voleb v Bolívii a vyslání čtvrté skupiny čínských lékařů na Kiribati. Je třeba uznat, že setkání v Bílém domě agentura věnovala mnohem víc prostoru než všem ostatním, popsala ho poměrně věcně a zařadila zde i zvláštní příspěvek svého reportéra ve Washingtonu.
Na šanghajském serveru Guancha.cn autor hlavního komentáře k setkání v Bílém domě charakterizoval dění na Ukrajině jako konflikt mezi Ruskem na jedné straně a USA společně s Evropou na druhé. Podrobně zde rozebírá rozdíly v postoji USA a EU i neshody uvnitř Evropy. Ukrajina sama v jeho pohledu nehraje velkou roli, což výmluvně podtrhává způsob, jakým jmenuje prezidenta Zelenského znevažující zkratkou Siao Ce (Malý Ze). Další komentátoři, experti a veřejnost v diskusích pod články mudrují o tom, že za všechno může krvežíznivé NATO, které se tlačí na východ a Rusko se přirozeně musí bránit. Hojně je při tom citováno ze Sputniku.
Čtenáři v bezpochyby cenzurovaných diskusích rozebírají údajnou evropskou snahu vyslat na Ukrajinu vojenské oddíly NATO. Vyslovují zde různé nápady, co by proti takové hanebnosti mělo Rusko udělat. Jeden z nejbizarnějších doporučuje Rusku šest opatření „vojenského umění ve stylu studené války“: 1. Obsadit Oděsu a připravit Ukrajinu o přístup k moři; 2. přijmout Podněstří do Ruské federace a okamžitě tam vyslat oddíly rychlého nasazení; 3. rozmístit jaderné zbraně v Kaliningradu a v Bělorusku; 4. podél polského pobřeží a v celém Baltském moři rozmístit jaderné ponorky; 5. pomoci Hútíům, aby byli uznáni jako legitimní vládcové Jemenu, uzavřít s nimi smlouvu o vojenském spojenectví a na jejich území pak rozmístit taktické jaderné zbraně; a 6. vytvořit ruskou vojenskou základnu v Íránu a umístit zde oddíly vyzbrojené taktickými jadernými zbraněmi a hypersonickými raketami.
Olga Lomová je sinoložka.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu