Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Téma24. 8. 202513 minut

Zaručíme Ukrajině bezpečnost?

Ať jednání o konci války dopadnou jakkoli, klíčovou roli bude hrát i Evropa

Dominika Perlínová

Nervózní, ale přesto plný úsměvů. A poprvé od začátku ruské agrese na Ukrajině v obleku. Takhle vypadal prezident Volodymyr Zelenskyj během své návštěvy Bílého domu počátkem minulého týdne. Byla druhá během posledních šesti měsíců a tentokrát za Donaldem Trumpem nepřijel sám, ale v doprovodu hned sedmi evropských lídrů. Před půl rokem přitom ukrajinského prezidenta de facto s křikem vyhodili z Oválné pracovny a jen krátce předtím americký viceprezident J. D. Vance na Mnichovské bezpečnostní konferenci Evropě vyčinil, že přestává být demokratická a nesdílí s USA stejné hodnoty. Jak se Evropě podařilo vyšplhat k jednacímu stolu a k čemu jí místo na výsluní ve skutečnosti je?

Mazání medu

Tváří změny v transatlantických vztazích se během uplynulých měsíců stal finský prezident Alexander Stubb. Vysoký politik s ostře řezanými rysy je jedním z Trumpových favoritů. Lídr severské země, která má o polovinu méně obyvatel než Česko, se dokonce dostal spolu s představiteli nejsilnějších evropských ekonomik, jako jsou Německo, Francie nebo Velká Británie, na zmiňovanou schůzku v Bílém domě. Klíčem k úspěchu je, jak známo, golf. Stubb se v mládí chtěl stát profesionálním golfistou a stále tento sport hraje. Při své první letošní návštěvě USA v březnu tak místo jednání v Oválné pracovně strávil s Trumpem sedm hodin na golfovém hřišti na Floridě. Tolik času nezískávají ani nejbližší američtí spojenci. Na dotaz Respektu finské ministerstvo zahraničí oficiální cestou potvrzuje, že dobré vztahy s Trumpovou administrativou severská země využívá k tomu, aby v USA lobbovala za pokračování transatlantických vztahů a podporu evropských hodnot. Samozřejmě se tak prý děje v koordinaci s dalšími evropskými státy. 

Stubb v amerických médiích chválil Trumpovu golfovou hru a vyzdvihoval transatlantické vztahy, zatímco nenápadně varoval před ruskou hrozbou. A nebyl jediný, kdo mazal současné americké vládě med kolem úst, aby díky tomu mohl s USA jednat o bezpečnostní situaci v Evropě. Britský premiér Keir Starmer Trumpa okouzlil pozváním do Buckinghamského paláce a Volodymyr Zelenskyj se před týdnem před kamerami mohl uděkovat – z toho, že Trumpovi ani jednou nepoděkoval, ho naposledy obvinil viceprezident J. D. Vance.

