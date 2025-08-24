0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Zaručíme Ukrajině bezpečnost?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Agenda24. 8. 20253 minuty

Pět českých zpráv

Respekt

Pavel: vláda musí lépe vysvětlit bitcoinovou aféru

Prezident Petr Pavel předpokládá, že by do říjnových sněmovních voleb mělo od vlády zaznít jasnější prohlášení k bitcoinové kauze. Řekl to v rozhovoru s ČTK. Hovořit chce o věci i při setkání s premiérem Petrem Fialou (ODS) příští týden. Postup podle něj není srozumitelný.

Zdravotnictví chce umožnit regulovaný prodej kratomu

↓ INZERCE

Ministerstvo zdravotnictví předloží vládě návrh na zařazení kratomu na seznam psychomodulačních látek, u nichž je možný regulovaný prodej. Souhlasila s tím Evropská komise. Bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil a další experti na problematiku závislostí žádají vládu, aby kratom zařadila na seznam co nejdříve, aby pro něj začala platit přísnější pravidla a regulovaný prodej se mohl připravovat.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články