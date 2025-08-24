Agenda24. 8. 20253 minuty
Pět českých zpráv
Pavel: vláda musí lépe vysvětlit bitcoinovou aféru
Prezident Petr Pavel předpokládá, že by do říjnových sněmovních voleb mělo od vlády zaznít jasnější prohlášení k bitcoinové kauze. Řekl to v rozhovoru s ČTK. Hovořit chce o věci i při setkání s premiérem Petrem Fialou (ODS) příští týden. Postup podle něj není srozumitelný.
Zdravotnictví chce umožnit regulovaný prodej kratomu
Ministerstvo zdravotnictví předloží vládě návrh na zařazení kratomu na seznam psychomodulačních látek, u nichž je možný regulovaný prodej. Souhlasila s tím Evropská komise. Bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil a další experti na problematiku závislostí žádají vládu, aby kratom zařadila na seznam co nejdříve, aby pro něj začala platit přísnější pravidla a regulovaný prodej se mohl připravovat.
